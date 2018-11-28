28 Kasım 2018, 07:49
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Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Adana’da otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil seyir halindeki bisiklete çarptıktan sonra hızla kaçtı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen bisiklet sürücüsünü Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise bisiklet sürücüne çarpan otomobili yakalamak için çalışmaları başlattı. - ADANA Seyhan,Adana
28 Kasım 2018 Çarşamba 07:49



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