Adana'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda bisikletliye çarparak kaçtı.
Olayın ardından şüpheli otomobil kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bulvara gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ismi belirtilmeyen bisiklet sürücüsü Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
Seyhan,Adana
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:11