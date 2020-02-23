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Otomobilin çarptığı bisikletli, ağır yaralandı

BURSA'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit S. (44), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

23.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:08Otomobilin çarptığı bisikletli, ağır yaralandı

BURSA'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan  Sabit S. (44), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Yusuf Ç. (40) yönetimindeki 16 PB 758 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Sabit S., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sabit S. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen Sabit S. tedaviye alındı.

OLAY YERİNE DÖNMEK İSTERKEN KAZA YAPTI

Öte yandan, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Yusuf Ç., aracıyla olay yerine geri dönmek için manevra yaptığı sırada 16 U 9581 plakalı otomobil ile çarpıştı. İkinci kazada yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Alanyurt, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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