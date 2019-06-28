28.06.2019 18:15
Haberler » Güncel » Haber

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralı

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikleti kullanan Necdet Sarıtaş (10), yola savrularak, ağır yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikleti kullanan Necdet Sarıtaş (10), yola savrularak, ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolunun Egemen kavşağında meydana geldi. Uşak 'tan İzmir yönüne giden Osman Tanrıverdi yönetimindeki 45 K 1961 plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşağa hatalı giren bisikletli Necdet Sarıtaş'a çarptı. Kazada bisikletiyle yola savrulan Sarıtaş, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sarıtaş, ambulansla Kula Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Necdet Sarıtaş, buradan da Salihli Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.
Polis , otomobil sürücüsü Osman Tanrıverdi 'nin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Kaynak: DHA
Osman Tanrıverdi , Kula , Manisa , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:50 Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı
19:49 İstanbul Valiliğinden Boğaz'daki gürültü kirliliğini önlemek için çalışma
19:49 Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni
19:49 İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek
19:48 İSTANBUL- BOĞAZ'DA FACİANIN DÖNÜLDÜĞÜ ANLARI GEMİDEKİLER GÖRÜNTÜLEDİ
19:48 MANİSA Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı
19:46 Sancaktepe'de cinayet