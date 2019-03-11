Karabük
'te otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi
, Ahmet Haşim
Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Eda Nur Aydoğan
'a (12), Aydın
E. idaresindeki 34 GY 4647 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Aydoğan, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydoğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi, Aydoğan, Karabük, Güncel
Kaynak: AA