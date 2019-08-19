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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 12 yaşındaki bisikletli çocuk, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

19.08.2019 15:31 Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 12 yaşındaki bisikletli çocuk, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin derince ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi 3145. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman T'nin idaresindeki 10 BAD 34 plakalı otomobil, bir anda önüne çıkan 10 yaşındaki F.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen küçük çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan F.Y., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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