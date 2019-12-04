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Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bisikletli Hatay D., otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenip, yaşamını yitirdi.

04.12.2019 23:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:29Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü

İZMİR'in ilçesinde, bisikletli D., otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenip, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü O.K. (19) gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda meydana geldi. Atakent'ten Bostanlı yönüne bisikletiyle giden Hatay D.'ye, iddiaya göre aşırı hız yapan O.K. yönetimindeki 35 HC 9373 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hatay D., kanlar içinde kaldı. Hatay D.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatay D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatay D.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, polis ekipleri otomobil sürücüsü O.K.'yi gözaltına alarak Bostanlı Polis Merkezine götürdü.



Karşıyaka, İzmir, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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