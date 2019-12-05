Haberler » Güncel » Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü - Haber

Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bisikletli Hatay D., otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenip, yaşamını yitirdi.

05.12.2019 02:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 02:17Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bisikletli Hatay D., otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenip, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü O.K. (19) gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda meydana geldi. Atakent'ten Bostanlı yönüne bisikletiyle giden Hatay D.'ye, iddiaya göre aşırı hız yapan O.K. yönetimindeki 35 HC 9373 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hatay D., kanlar içinde kaldı. Hatay D.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatay D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatay D.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, polis ekipleri otomobil sürücüsü O.K.'yi gözaltına alarak Bostanlı Polis Merkezine götürdü.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:34 DEAŞ Süleymaniye'de Peşmerge'ye saldırdı: 3 ölü, 2 yaralı - Haber
02:26 Erdoğan, İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi - Haber
02:19 Cumhurbaşkanı erdoğan artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir türkiye var -2 - Haber
02:19 Cumhurbaşkanı erdoğan artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir türkiye var -3 - Haber
02:19 Cumhurbaşkanı erdoğan artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir türkiye var -4 - Haber
00:15 TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı - Haber
00:05 Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı - Haber
23:35 Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi - Haber
22:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
21:28 Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik - Haber
5.12.2019 02:48:36