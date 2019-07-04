04.07.2019 10:12
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Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Hüseyin Zeybek (61) yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Hüseyin Zeybek (61) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Bekir Çakır, gözaltına alındı.
Kaza, sabah saatlerinde, Ali Akkanat Caddesi üzerinde meydana geldi. Bekir Çakır yönetimindeki 42 DAS 572 plakalı otomobil, aynı yönde giden Hüseyin Zeybek'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yola savrulan Zeybek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Hüseyin Zeybek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Bekir Çakır ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Konya
Kaynak: DHA
Hüseyin Zeybek, Beyşehir, Konya, Güncel

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