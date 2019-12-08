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Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Batman'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

08.12.2019 00:26 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:28

'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LK 8453 plakalı otomobil, Batman-Siirt çevre yolunun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Songül Acar'a çarptı.

Acar, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Acar'ın cesedi, 112 Acil Sağlık ekiplerince otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kazaya tepki gösteren vatandaşlarla görüşerek onları sakinleştirdi.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) tarafından tazyikli suyla temizlenmesinin ardından trafiğe yeniden açıldı.

Öte yandan polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Songül Acar, Batman, Güncel

Kaynak: AA


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