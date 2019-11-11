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Otomobilin çarptığı çocuk öldü

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mahmut Güler (4) hayatını kaybetti.

11.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:53Otomobilin çarptığı çocuk öldü

ŞANLIURFA'nın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mahmut Güler (4) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Bozova- kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre ilçe merkezi yönünde ilerleyen H.İ. kullandığı 63 ZL 875 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Güler'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Güler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Güler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Mahmut Güler, Hilvan, Bozova, Güncel

Kaynak: DHA

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