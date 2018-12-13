- Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

- Otomobilin çarptığı çocuk yaralandıKazadan genel ve detay görüntülerYaralının ambulansla hastaneye götürülmesi Adıyaman
'da 16 yaşındaki çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp
Akbaba idaresindeki 06 VZM 18 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Sakarya
Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rojda
Çıtrık'a (16) çarptı.
Kazada yaralanan Çıtrık, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:40