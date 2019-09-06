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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat Yağlı (13), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

06.09.2019 15:33 Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat Yağlı (13), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda yolun karşına geçmeye çalışan Fırat Yağlı'ya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 DF 602 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Yağlı'yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yağlı ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağlı'ın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.



Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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