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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen Batuhan Akbalık (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

15.09.2019 22:08Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen Batuhan Akbalık (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Y. yönetimindeki 01 RP 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Akbalık'a çarptı. Kazada yaralanan Akbalık, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akbalık'ın hastanedeki tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Muhammed Y. ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.




Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

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