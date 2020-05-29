Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa bir otomobilin çarptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

29.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:48
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa bir otomobilin çarptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, M.K'nin kullandığı 33 NHG 41 plakalı otomobil, 22 Mayıs'ta İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Ravda A. (6) isimli çocuğa çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, otomobilin çarptığı çocukla yakınlarının ilgilenmesi, polis ekiplerinin olay yerine gelmesi, trafikteki hareketlilik, 112 sağlık ekiplerinin çocuğu olay yerinden götürmesi yer aldı. Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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