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Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAYDIN - Didim-Söke yolu üzerinden meydana gelen kazada, yabancı plakalı otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

17.08.2019 12:20
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
AYDIN - Didim- Söke yolu üzerinden meydana gelen kazada, yabancı plakalı otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.
Kaza, Didim-Söke yolu Yeşiltepe Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim'den Milas'a gitmekte olan Hamit Özver'in kullandığı N-UR 8880 plakalı yabancı uyruklu otomobil, kavşakta Yılmaz Çorman'ın kullandığı elektrikli motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çorman kafasını otomobilin ön camına çarparken, motosiklet ise kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileri de durabildi.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu Sağlık ekiplerine ve Jandarma'ya haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde elektrikli motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit ederken, sürücü ise Jandarma tarafından göz altına alındı.
Savcılık incelemesinin ardından Çorman'ın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşiltepe, Didim, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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