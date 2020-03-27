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Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Azize Çetin (29) yaralandı.

27.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:07
Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Azize Çetin (29) yaralandı. Kazada, Çetin'in yolda sürüklenmesi bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Kamil Kemal (40) yönetimindeki 16 AT 6800 plakalı otomobil, şerit değiştiren Azize Çetin'in kullandığı elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin altında sürüklenen kadın sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Azize Çetin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Alanyurt, İnegöl, Güncel

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