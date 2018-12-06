06 Aralık 2018, 20:43
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Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Öldü

Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Öldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ordu- Samsun karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Ayşe Özcan'a, Emrah Ç. yönetimindeki 34 BHY 771 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan Ayşe Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen yakınları Özcan'ın cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Fatsa ilçesinde bir eczanede çalıştığı öğrenilen Ayşe Özcan'ın cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonucu sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU Ayşe Özcan,Ordu,Fatsa
06 Aralık 2018 Perşembe 20:43



YORUMLAR (2)
ADINIZI YAZIN: buraya üst geçit yapmak için acaba daha kaç kişinin ölmesi bekleniyor.
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KAMİL YANER: Yaya geçidi olmayan bir bölgede dolmuş yolcuyu indiriyor yolcuda o karanlık da karşıya geçmeye çalışırken feci kazaya davetiye çıkıyor Allah rahmet eylesin Emrah kardeşimiz de Allah yardımcısı olsun
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