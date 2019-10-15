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Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandıNEVŞEHİR - Nevşehir'de dün gece saatlerinden karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

15.10.2019 15:11
Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de dün gece saatlerinden karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Nevşehir Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek istersen Burhan E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobili çarpması sonrasında hayatını kaybeden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Yasemin Gül bugün öğle namazına müteakip Alibey Camiinde kılınana cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Genç kızın cenaze namazına ailesi, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Sosyal paylaşım sayfasındaki paylaşımı yürekleri burktu"
Otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yasemin Gül'ün sosyal paylaşım sayfasında paylaşmış olduğu "Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona yaradandan yardım dilerim" yazı yürekleri burktu.
Otomobilin çarptığı genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Yasemin Gül, Nevşehir, Yerel

Kaynak: İHA

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