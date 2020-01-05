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Otomobilin çarptığı iş makinesinin fırlayan kepçesi ölümüne neden oldu

Gaziantep'te minibüsünün yanında bekleyen sürücü, otomobilin çarptığı park halindeki iş makinesinin fırlayan kepçesinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

05.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:16
'te minibüsünün yanında bekleyen sürücü, otomobilin çarptığı park halindeki iş makinesinin fırlayan kepçesinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 35 AFE 837 plakalı otomobil, Asım Güzelbey Kavşağı'nda park halindeki kepçeye, ardından da 07 ZZ 707 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iş makinesinin fırlayan kepçesi, yol kenarındaki minibüsünün yanında bekleyen Ahmet Alkurt'a isabet etti.
Ağır yaralanan Alkurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayın, Alkurt'un dün kaza yapan minibüsünü çektirmek için aracının yanında beklediği sırada meydana geldiği öğrenildi.
Otomobilin çarptığı iş makinesinin fırlayan kepçesi ölümüne neden oldu

Asım Güzelbey, Gaziantep, Köprülü, Güncel

Kaynak: AA


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