Haberler » Güncel » Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobili çarptığı Döne Peker (62), ağır yaralandı.

17.10.2019 15:43Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobili çarptığı Döne Peker (62), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kula Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Uşak yönüne giden Esina Düzgün (34) yönetimindeki 06 BOR 376 plakalı otomobil, kontrolsüz olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ileri sürülen Döne Peker'e çarptı. Yaralanan Peker, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Peker, ilk müdahalesinin ardından da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Otomobil sürücüsü Esina Düzgün, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Devlet Hastanesi, Jandarma, Kula, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (5)
19:18 (Görüntülü) (Havadan görüntüler)KARTAL'DA YANGIN (3)
19:17 400 çocuk unutulan sokak oyunlarını oynadı
19:16 Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
19:16 D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı
19:16 Sürünerek sınıfa ulaşan ali'nin dersliği değiştirildi
19:16 Barış pınarı'na yurdun dört bir yanından destek -
17.10.2019 19:19:43