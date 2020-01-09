Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı

Beylikdüzü 'nde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın, şoka girerek kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. Sedyeye alınan kadın çevredeki vatandaşlara, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana araba çarpmadı değil mi?" diye sorarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YARDIMI, KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜ ÇAĞIRDI

Kaza, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Selda K. yol üzerinde yürüdüğü esnada, 34 DN 0654 plakalı Kübra B.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazayı yapan sürücü Kübra B. polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

KISA SÜRELİ HAFIZA KAYBI YAŞADI

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Selda K., olayın şokuyla kısa süreli hafıza kaydı yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale etti. Yapılan müdahale sırasında yaralı Selda K., çevrede bulunan vatandaşlara ve sağlık ekiplerine, 'Hiçbir şey hatırlamıyorum, bana araba çarpmadı değil mi?' diye sordu. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yaralı kadına montlarını vererek üşümesini engelledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı kadın Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin kadına çarptığı o anlar ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olarak aktığı ve kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı görülüyor.