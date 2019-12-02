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Otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 57 yaşındaki kadının yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

02.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:53Otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

'nın ilçesinde 57 yaşındaki kadının yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde karşıya geçmek isteyen kadına otomobilin çarpmasının etkisiyle havaya fırlayarak, metrelerce sürüklendiği anlar yer alıyor.


Kaza, dün Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki Ayşe Şirin'e cadde üzerinde seyir halinde olan Ş.A. (18) idaresindeki 54 ADG 02 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak düşen kadın metrelerce sürüklendi. Kazanın verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Şirin'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Kaza anı kamerada


Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanarak Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edilirken, meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kadının cadde üzerinden yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpma anı ve daha sonrasında çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak, metrelerce sürüklenmesi yer alıyor. - SAKARYA


Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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