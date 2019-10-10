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Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı.

10.10.2019 15:31Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, kadın sürücü ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaza Süleymaniye Mahallesi, Yeşil Bursa caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Suat Yılmazsoy (50) yönetimindeki 16 CEV 30 plakalı otomobil, sokağa dönmekte olan Betül Öztürk (30) yönetimindeki 16 J 8052 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp, yürümekte olan Suriye uyruklu Uteyfe Uysi'ye (33) çarptı.

Yaralanan 3 aylık hamile kadın, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.


- Bursa

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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