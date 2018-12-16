Otomobilin Çarptığı Kamyonet Sürücüsü Öldü

Erzurum
'da yol kenarına çektiği kamyonetinden indiği sırada yanından geçen otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti. Palandöken
ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi önünde 05 ER 205 plakalı kamyoneti yol kenarına park eden Yusuf Güngör (56), araçtan indi.
Bu sırada seyir halinde bulunan İ.D. yönetimindeki 25 ER 005 plakalı otomobilin çarptığı Güngör, ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Palandöken
16 Aralık 2018 Pazar 12:24