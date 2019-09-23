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Otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

23.09.2019 16:22
Karabük'ün Eflani ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Karabük'ten Eflani ilçesine giden E.B, aniden yola çıkan karacaya çarptı.
Doktor olan ve karacaya ilk müdahaleyi yapan sürücü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
Hareket edemeyen karaca, ekipler tarafından alınarak Safranbolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürüldü.
İnceleme sonucu yaklaşık 1 yaşlarındaki karacanın, araç çarpmasına bağlı 3 ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi.
"Tedaviye başladık"
Veteriner hekim İlker Başdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karacanın tedavi altına alındığını söyledi.
Vücudunda çok sayıda kırık olduğunu aktaran Başdağ, "Genel durumu iç açıcı değil, biz tedavimize başladık. Gerekli şartları sağlarsa ameliyata alacağız. Hayati değerlerinin normale dönmesi lazım. Bunu sağlarsak kırıklar için ameliyata geçeceğiz." diye konuştu.
Otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Eflani, Güncel

Kaynak: AA

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