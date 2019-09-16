Otomobilin çarptığı kardeşler yaralandı

Karamürsel
ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kardeş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayacık
Mahallesi hastane yolunda Karamürsel istikametine seyreden N.Ö. (51) yönetimindeki 41 ET 575 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen kardeşler M.T.B. (18) ve C.Ş.B'ye (6) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.