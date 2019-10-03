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Otomobilin çarptığı kedi öldü, sürücü kaçtı

SAMSUN'da, yol üzerindeki kediye çarpan sürücü otomobiliyle kaçtı.

03.10.2019 18:58Otomobilin çarptığı kedi öldü, sürücü kaçtı
SAMSUN'da, yol üzerindeki kediye çarpan sürücü otomobiliyle kaçtı. Kaza yerinden geçen öğrencilerin müdahalede bulunup, veterinere götürdüğü kedi ise kurtarılamadı.
Olay, İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yol üzerindeki kediye çarptı. Otomobilden inip kediye bakan sürücü ardından tekrar aracına binip, kaçtı. Kanlar içinde kalıp ağır yaralanan kediyi gören Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, hayvanın ilk müdahalesini yaptı. Ardından öğrenciler, strafor balık kutusuna koydukları kediyi Samsun Büyükşehir Belediyesi Bakıma Muhtaç Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti. Barınağın bakım merkezinde tedaviye alınan ykedi, veterinerlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



İstiklal Caddesi, İlkadım, Güncel

Kaynak: DHA

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