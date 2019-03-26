Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

<a class='keyword' href='/sanliurfa/' title='Şanlıurfa'>Şanlıurfa</a>'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.<br><br>Alınan bilgiye göre, merkez <a class='keyword' href='/eyyubiye/' title='Eyyübiye'>Eyyübiye</a> ilçesi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/aksemsettin/' title='Akşemsettin'>Akşemsettin</a> Mahallesi SSK Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Oğur'a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.<br><br>Ağır yaralanan Oğur, 112 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/acil-servis/' title='Acil Servis'>Acil Servis</a> ekiplerince kaldırıldığı <a class='keyword' href='/balikligol/' title='Balıklıgöl'>Balıklıgöl</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/devlet-hastanesi/' title='Devlet Hastanesi'>Devlet Hastanesi</a>'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.<br><br>Oğur'un cenazesi, Şanlıurfa <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/adli-tip-kurumu/' title='Adli Tıp Kurumu'>Adli Tıp Kurumu</a> morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.