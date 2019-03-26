Otomobilin Çarptığı Kişiye Yoldan Geçen 2 Kadın Ellerinden Tutup Destek Oldu

Kaynak: DHA

?ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Alçı'ya (86), otomobil çarptı. Kazayı gören 2 kadın, sağlık ekipleri gelene kadar yere yığılan Alçı'ya ellerinden tutarak destek oldu.Kaza, öğlen saatlerinde Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Sakarya- 1 Caddesi'nde meydana geldi. Sadık Doğan yönetimindeki 26 FY 248 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Alçı'ya çarptı. Kazanın şiddetiyle Alçı, otomobilin ön camına çarparak yere yığıldı.Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen 2 kadın, Alçı'nın yerde yattığını görünce olay yerine geldi. İbrahim Alçı'nın ellerinden tutan 2 kadın, sağlık ekipleri gelene kadar konuşturup, destek oldu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alçı ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alçı'nın birden önüne çıktığını iddia eden Sadık Doğan ise ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.- Eskişehir