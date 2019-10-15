Haberler » Güncel » Otomobilin çarptığı köpeğin yardımına koştular

Otomobilin çarptığı köpeğin yardımına koştular

Düzce'de otomobilin çarptığı köpeğin imdadına Düzce Belediyesi veterinerlik ekipleri yetişti.

15.10.2019 15:38Otomobilin çarptığı köpeğin yardımına koştular
Düzce'de otomobilin çarptığı köpeğin imdadına Düzce Belediyesi veterinerlik ekipleri yetişti.

Otomobilin çarpması sonucunda ayakları kırılan köpeğe yardım etmek isteyen vatandaşlar Düzce Belediyesi'ne ulaştı. Vatandaşların talebi üzerine anında harekete geçen Düzce Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek yaralı köpeğe gerekli müdahaleleri yaptı. Olay yerinde ilaçla gerekli ilk müdahaleyi yapan veterinerlik ekipleri, tedavisini tamamlamak üzere hayvan barınağına getirdi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:48 Karabük'te "Sosyal Denge Tazminatı" sözleşmesi imzalandı
15:42 Rektör Turgut'tan yaralı askere ziyaret
15:42 Gezici Çanakkale müzesini 5 bin kişi ziyaret etti
15:43 Tüm çiçekleri bağışladı
15:43 Emniyet Genel Müdürü Aktaş Suriye sınırında
15:48 Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın'a teşekkür
15:46 "Barış Pınarı Harekatı Arap dünyasının güvenliği için önemli"
15.10.2019 15:49:29