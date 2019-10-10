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Otomobilin çarptığı köpek ambulansla nakledildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı köpek, hayvan ambulansı "petbulance" ile bakımevine nakledildi.

10.10.2019 18:20Otomobilin çarptığı köpek ambulansla nakledildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı köpek, hayvan ambulansı "petbulance" ile bakımevine nakledildi.
Bodrum-Yalıkavak kara yolunda, bir köpeğe aracın çarptığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirtilen bölgeye hareket etti.
Petbulance aracı ile kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralı köpeğin ilk müdahalesini yaptıktan sonra, Turgutreis Hayvan Bakımevine nakletti.
Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, yaptığı açıklamada, Petbulance hizmetinde emeği geçen belediye yetkililerine teşekkür etti.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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