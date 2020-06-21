Otomobilin çarptığı köpek için vatandaşlar seferber oldu

Kahramankazan'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, tedavi için belediye ekiplerine teslim edildi.

21.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:37
Kahramankazan'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, tedavi için belediye ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Tuncer T. yönetimindeki 06 BUH 197 otomobilin çarptığı köpek yaralandı.
Otomobilin kaza yerinden uzaklaştığını gören vatandaşlar, köpeğin yardımına koştu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi ve belediye veterineri sevk edildi.
Hayvansever Muhsin Doğan (51), "Hayvanlar benim kırmızı çizgim" diyerek köpeğin yanından bir an bile ayrılmadı.
Ceketini yaralı hayvanın üzerine örten Doğan, köpeği kafasını okşayarak sevdi, onu sakinleştirmeye çalıştı.
Belediye veterinerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralı köpek, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi'ne götürüldü. Otomobilin çarptığı köpek için vatandaşlar seferber oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Güncel, Haber

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