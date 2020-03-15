Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı.
15.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:22
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı.
Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeği yaralandı. Yaralı köpek, Yusufeli Belediyesi'ne bağlı ekiplerce veteriner hekim Ömer Faruk Yavuz'un kliniğine getirildi. Ayaklarında kırık tespit edilen köpek, tedaviye alındı. Veteriner Hekim Yavuz, "Kaza sonucu ayakları kırılmıştı. Belediyeye bağlı ekipler, duyarlı davrandı ve bize getirdi. İlk müdahalesi yapıldı, tedavisi devam edecek. Umarım iyileşir, bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Faruk Yavuz, Yusufeli, Güncel
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