Haberler » 3. Sayfa » Otomobilin çarptığı köprüden düşen demir ayağına isabet etti - Haberler

Otomobilin çarptığı köprüden düşen demir ayağına isabet etti

Uşak'ta bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerinde bulunan bariyerlere çarptı.

07.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:59Otomobilin çarptığı köprüden düşen demir ayağına isabet etti
'ta bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerinde bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu aşağıya düşen demir parçası o esnada aracından inen başka bir kişinin bacağına isabet etti. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza Atatürk Bulvarı D300 karayolunda üzerindeki Şehit Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saadet C. idaresindeki 45 RA 7362 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Kaza sonucu köprüden aşağıya düşen demir parçası o esnada 64 BB 507 plakalı otomobilini park ettikten sonra aracından inen sürücü Osman G.'nin ayağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet C. ile otomobilde bulunan Yağmur Ş., Bektaş Ç., Sultan Y. ile ayağına demir parçası isabet eden Osman G. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavileri yapılmak üzere farklı hastanelere gönderildi.

Kazanın ardından her iki otomobilde de maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Atatürk Bulvarı, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:28 Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Haberler
22:21 Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı - Haberler
22:21 Samsun'da asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
22:18 Belediye işçisine "tuvalet cezası" veren Veysel İpekçi'nin meclis üyeliğine son verildi - Haberler
22:06 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Bilecik'te sahne aldı - Haberler
21:21 Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü - Haberler
20:58 Son dakika: Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü - Haberler
20:32 MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor - Haberler
19:07 İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti - Haberler
7.12.2019 22:32:55