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Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada!

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan 4. sınıf öğrencisi Ecem Akgün'e çarptı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

12.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:43

'de yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Uzunköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan 4. sınıf öğrencisi Ecem Akgün'e çarptı. Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri geldi. Sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ayrıca kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ecem Akgün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ecem Akgün Kırcasalih Atatürk ilkokulu öğrencisiydi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada!

Kırcasalih, Edirne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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