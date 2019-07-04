04.07.2019 14:59
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Otomobilin çarptığı motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Otomobilin çarptığı motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 yaralıMUĞLA - Bodrum'da bir otomobilin çarptığı motosiklet, metrelerce sürüklendi.

Otomobilin çarptığı motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
MUĞLA - Bodrum'da bir otomobilin çarptığı motosiklet, metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.
Kaza, öğle saatlerinde Bitez Mahallesi Adliye Caddesi üzerinde yaşandı. 07 FLU 18 plakalı motosikleti ile Adliye Caddesi'nde seyreden Sinan Özsoy, karşı yönden gelen 34 HBR 77 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası acılar içerisinde yerde kalan Özsoy, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanırken motosiklet otomobille birlikte metrelerce sürüklendi.
Başında kanama olduğu görülen yaralı vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar ve Muğla 911 ekibi koştu. Sıcak asfalt zeminde yatan yaralıyı suyla serinletmeye çalışan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansa alınıp hastaneye kaldırılan yaralının vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme yaptı. Otomobilin çarptığı motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Bodrum, Muğla, Yerel

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