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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

06.08.2019 22:18
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bulunan Ören Kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Doğan K.'ın (42) kullandığı 35 KTZ 48 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden ters yöne girip karşı şeride geçmeye çalışan Hüseyin Çelik (69) yönetimindeki 45 KB 9048 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çelik ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, otomobil sürücüsü Doğan K.'yi gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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