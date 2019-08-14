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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

14.08.2019 23:28 Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Ali Osman K. (49) idaresindeki 34 EPH 31 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşı şeride geçmekte olan Tokur Erdoğan'ın (50) kullandığı 55 JL 618 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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