Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandıBURSA'nın İznik ilçesinde, otomobilin çarptığı plakasız motosikletin sürücüsü Mine Ç. (40) yaralandı.

01.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:09
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA'nın İznik ilçesinde, otomobilin çarptığı plakasız motosikletin sürücüsü Mine Ç. (40) yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Santral Garaj'dan çıkan Mustafa Eyüpoğlu yönetimindeki 16 H 4240 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mine Ç. kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mine Ç. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Mine Ç.'yi ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
3 kamu bankası %0,64’ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre’yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Mehmetçik’in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Haberler››Güncel››Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:04: Bakan Selçuk: Salgın döneminde 16 milyondan fazla kişiye rehberlik hizmeti sunduk - Haber 15:04: Rize'de 'Kavurmalı' normalleşme süreci başladı - Haber 15:04: Şehit polis memuru Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı - Haber 15:03: Çatıda sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı - Haber 15:03: Van'da 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü hazırlığı - Haber 14:40: Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? - Ekonomi 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler 12:59: Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı - Haber 12:33: Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti - Haber