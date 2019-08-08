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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Sırmalı (65), yaşamını yitirdi.

08.08.2019 10:21 Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Sırmalı (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Alaşehir-Sarıgöl karayolu Ortahan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Mehmet Ergin (51) yönetimindeki 45 TA 8151 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz giren Halil Sırmalı yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, kasksız olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Sırmalı, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Sırmalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sırmalı'nın cansız bedeni, jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilini bırakarak, olay yerinden ayrıldığı belirlenen Mehmet Ergin ise, jandarma tarafından yakalandı.



Mehmet Ergin, Alaşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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