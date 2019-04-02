Kaynak: AA

Sivas'ta otomobilin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, kadın sürücü M.A'nın (47) kullandığı 58 NN 684 plakalı otomobil, Dört Eylül Mahallesi Dikimevi Caddesi üzerinde Yakup Çelik'in (23) kullandığı 39 TR 211 plakalı motosiklete çarptı.Kazada ağır yaralanan Çelik, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Motosiklet sürücüsü Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Sürücü M.A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.