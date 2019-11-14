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Otomobilin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı

Bahçelievler'de, çevre yolunda otomobilin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı.

14.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:02Otomobilin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı
'de, çevre yolunda otomobilin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, çevre yolunda yönünde ilerleyen dönerci kuryesi Mesut Elbeylioğlu yönetimindeki 39 SR 972 plakalı motosiklete, arkasından geldiği belirtilen M.A. yönetimindeki 34 SN 6739 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen kurye ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Elbeylioğlu'nu hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle sinir krizleri geçiren otomobil sürücüsü M.A ise polis merkezine götürüldü.
Bir süre kontrollü olarak verilen trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normal akışına döndü.

Bahçelievler, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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