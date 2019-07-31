Haberler» Güncel» Haber

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

İZMİR'in Bergama ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Uyan (52) yaşamını yitirdi.

31.07.2019 17:37 Otomobilin çarptığı motosikletli öldü
İZMİR'in Bergama ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Uyan (52) yaşamını yitirdi.
Bir akaryakıt istasyonunda çalışan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Uyan, bugün saat 07.30 sıralarında, işe gitmek için Feyzipaşa Mahallesi'ndeki evinden plakasız motosikletiyle yola çıktı. Bergama Sanayi Sitesi Kavşağı'na geldiğinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BN 5865 plakalı otomobil, Uyan'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet devrilirken, yola fırlayıp, kaskı parçalanan Uyan, başını yere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Uyan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve polisin bölgedeki incelemelerinin ardından Uyan'ın cansız bedeni, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bergama, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:56   Balık üretim çiftliğinin ağlarında yırtık oluştu, 5 ton levrek denize karıştı
23:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
23:54   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
23:54   BM raportörlerinden AA foto muhabiri için İsrail'e çağrı
23:54   İspanya'da Burger King'in çalışanlarına uyguladığı sakal yasağı kaldırıldı
23:53   Petlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla son buldu
23:51   Sulama kanalına giren Afgan genç boğuldu