Haberler » Güncel » OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI - Haber

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

19.01.2020 23:39 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:39OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında O-3 Karayolu Bağcılar istikameti Bayrampaşa ayrımlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 KU 2716 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 ZF 9843 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile motosiklet savrulurken, yere düşen sürücü ise yaralandı. Vatandaşların vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. , motosiklete çarpman sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralıdan detaylar

-Yaralının ambulansa alınması

-Kazadan detaylar

-Genel ve detaylar



Bayrampaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:38  Malezya, Hindistan'ın palm yağı kısıtlamasına misilleme yapmayacak
07:36  Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
07:36  Yakalanan terörist, Demirtaş'ı itiraf etti: Örgüttekilere eğitim veriyordu
07:35  AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
07:30  Malezya'ya kaçak olarak getirilen 150 konteyner plastik atık geri gönderildi
20.01.2020 07:48:53