Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
25.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:04
Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Mustafa Uyumaz'ın kullandığı 45 AK 157 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi ile Avni Gemicioğlu Caddesi kesişiminde İbrahim Gök'ün kullandığı 45 UB 1479 plakalı motosiklete çarptı.
Yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gök'ün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Mustafa Uyumaz'ın kullandığı 45 AK 157 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi ile Avni Gemicioğlu Caddesi kesişiminde İbrahim Gök'ün kullandığı 45 UB 1479 plakalı motosiklete çarptı.
Yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gök'ün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Uyumaz, İbrahim Gök, Şehzadeler, Manisa, Güncel