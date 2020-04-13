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Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı.

13.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:00
İzmir 'in Bornova ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı.
Kamil Tunca Bulvarı üzerinde, iddiaya göre ters yönden seyreden Salih Bucak 'ın kullandığı 35 ZUV 33 plakalı motosiklet, E.Ç. idaresindeki 35 AIG 969 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Bucak ve arkadaşı Ufuk Irgit savrularak ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Irgit ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazanın ardından otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bornova, Tunca, İzmir, Bucak, Güncel
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