Otomobilin Çarptığı Muhtar Hayatını Kaybetti

Kayseri
'de yolun karşısına geçmek isteyen muhtara otomobil çarptı. Ağır yaralanan muhtar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Gültepe
Mahallesi Hulusi Akar
Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Gesi
Güney Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dilek'e, (63) İ.T.'nin (57) kullandığı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan muhtar Dilek, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Ali Dilek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ
Gültepe,Kayseri
Kaynak: İHA