Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobilin çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybettiHAKKARİ - Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulunda görevli Öğretim Görevlisi Muhittin Özdal, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

04.10.2019 20:54
Otomobilin çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybetti
HAKKARİ - Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulunda görevli Öğretim Görevlisi Muhittin Özdal, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki Yüksekova Askerlik Şubesi yakınında meydana geldi. Yüksekova MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Muhittin Özdal (43), yolun karşısına geçmek isterken, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Özdal, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Otomobilin çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Hakkari Üniversitesi, Yüksekova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:57 TEM Otoyolunda 8 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi
01:54 İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli
01:52 Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı
01:51 Uyuşturucuyla mücadelede sıkı takip
01:51 Malatya'da Tacizciyi linçten polis kurtardı
01:48 CHP Efeler İlçe Başkanı evinin önünde darp edildi
01:24 TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı