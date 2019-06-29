29.06.2019 07:52
Haberler » Güncel » Haber

Otomobilin çarptığı Özge, yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı Özge, yaşamını yitirdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Özge Özsoy, yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Özge Özsoy, yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Ereğli- Alaplı karayolu Mevrealtı mevkiinde meydana geldi. Emrah U. (22) yönetimindeki 33 TL 756 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Özge Özsoy'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Özge Özsoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kazanın ardından kaçan Emrah U., bir süre sonra geri dönerek polise teslim oldu. Gözaltına alınan Emrah U., polis merkezine götürüldü.
Özge Özsoy'un cansız bedeni ise Ereğli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
Emrah , Zonguldak , Güncel

Son Dakika Haberleri
09:15 Ayda 150 bin lira kazanan fuhuş çetesi çökertildi
09:15 Sarıkamış'ta Ayı ile Top Oynayan Bekçi
09:14 Sokak köpekleri 2 küçük çocuğa saldırarak yaraladı
09:13 Siyanürlü hava bir apartmanı hasta etti
09:12 Kırşehir'de zabıta personeline eğitim
09:11 Liseli gençler rögar kapaklarından elektrik üretti
09:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan Modi'yi kabul etti